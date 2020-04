Gifted – Il dono del talento: storia vera o finzione

Storia vera o finzione, Mary Adler non esiste davvero: ma cosa ci racconta il film Gifted – Il dono del talento e chi è la giovane protagonista.

Nel film per tutta la famiglia Gifted – Il dono del talento, Chris Evans interpreta lo zio e il guardiano di Mary Adler, una bambina di sette anni con una testa per i numeri. L’uomo è fermo su una decisione che lo spinge in una battaglia di custodia con sua nonna: che la bimba prodigio sia cresciuta come un bambino normale e non un genio.

La storia di Mary Adler, sebbene possa ricordare altre vicende realmente accadute, è totalmente frutto di finzione. Nel film del 2017 diretto dal regista Marc Webb è la piccola McKenna Grace a interpretare il ruolo della bambina orfana.

Mary Adler non esiste: cosa ci racconta Gifted – Il dono del talento

La sceneggiatura di Tom Flynn presenta un enigma genitoriale: se un bambino è straordinariamente abile in qualche area, come dovresti comportarti? Perché se è vero che si tratta di una storia di finzione, è anche vero che di vicende di bambini prodigio ve ne sono molte e spesso i parenti non sanno come approcciarsi a queste situazioni. La ‘tentazione’ o il rischio è che questi diventino un fenomeno da baraccone.

La stessa giovanissima attrice di questa pellicola, del resto, può essere definita un talento precoce. Mckenna Grace infatti ha solo 14 anni e il suo esordio risale al 2013 quando iniziò a recitare per cinema e serie televisive. In appena sette anni e nonostante la giovane età, sono decine le puntate di serie tv a cui ha preso parte e moltissime le pellicole per il grande schermo.