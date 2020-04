Fabrizio Corona, messaggi d’amore al figlio: “Carlos mi dà lezioni di vita”

Continua ad emergere il lato tenero di Fabrizio Corona in questi giorni di quarantena: l’ex re dei paparazzi scrive un messaggio d’amore al figlio.

Nell’ultimo periodo il profilo Instagram di Fabrizio Corona si è riempito di foto di vita vissuta in casa con la famiglia. L’ex re dei paparazzi ha ottenuto gli arresti domiciliari e, grazie anche alla quarantena per il Coronavirus, si può godere a tempo pieno la compagnia del figlio Carlos. I due, infatti, passano giornate intere in casa, una contingenza che ha permesso loro di approfondire il rapporto e conoscersi meglio.

I post sono spesso teneri. Nelle settimane precedenti abbiamo potuto ammirare le foto d’epoca, quelle in cui il giovanissimo Fabrizio teneva in braccio un Carlos ancora bambino. Ma ci sono anche le volte in cui mostrano attimi di felicità e di gioco, come quello in cui padre e figlio si sfidano in un duello 1vs1 a calcio. Scene di vita familiare che non possono che fare piacere ai fan ed anche a qualche detrattore.

Fabrizio Corona: “Carlos mi da lezioni di vita”

Visualizza questo post su Instagram LEZIONI DI VITA (LUI A ME). @carlosmariacoronathereal Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 2 Apr 2020 alle ore 12:35 PDT

L’ultimo post è particolarmente bello. Fabrizio ha pubblicato tre foto scattate a distanza in cui si vedono lui ed il figlio che scambiano quattro chiacchiere, si abbracciano e sorridono. Immagini che non possono che suscitare tenerezza e a cui Corona aggiunge come didascalia: “Lezioni di vita. Lui a me”. I fan hanno apprezzato molto le foto e commentato con cuori e bei commenti, come questo: “Caro Fabrizio che foto meravigliosa ❤️Ogni tanto si sente il bisogno di sentirsi figli. Forse c’è in Carlos, il tuo caro papà ❣️ Carlos è in gamba”.