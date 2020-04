Fabio Rovazzi | altro lutto per lui | nonno morto per Coronavirus...

Coronavirus Fabio Rovazzi nonno: il Covid-19 uccide una persona importantissima per il cantante e youtuber. “La morte frantuma ancora la mia vita”.

Grave lutto per Fabio Rovazzi, a causa del Coronavirus. Il cantante e volto televisivo ha infatti perso il nonno. Lui stesso fornisce questa triste notizia sul propri profilo Instagram, svelando solo adesso come il Covid-19 avesse colpito quella che per tutti noi è una importante figura di riferimento.

Perché nessuno è come i propri nonni. Rovazzi ha sentito il bisogno di sfogarsi ricordando il suo con un messaggio pubblico molto toccante, accompagnata anche da una serie di foto che ritrae entrambi quando lui era appena un bambino. “Ho fatto il possibile, l’impossibile e l’impensabile. Ma alla fine questo maledetto virus ha bussato alla tua porta. E fidati se ti dico che non lo meritavi. Sei l’uomo che mi ha insegnato tutto”. Lui per primo ha sperato che a suo nonno non accadesse niente. Purtroppo invano.

Fabio Rovazzi nonno, il miracolo non è accaduto

E per Fabio Rovazzi la scomparsa del nonno rappresenta un altro tremendo evento luttuoso. Infatti da adolescente, ad appena 16 anni, dovette dire addio al padre. Era il 2010. “Ogni volta che succede una parte di me crolla e un’altra diventa più forte perché sa che dovrà andare avanti da sola. Non riuscirò mai ad abituarmi a queste cose. La morte piano piano prende tutti, ma non capisco perché debba prendere prima del dovuto tutti quelli che amo. “Grazie di cuore, dice congedandosi sei stato il miglior nonno che si possa desiderare”, conclude il cantante e youtuber.

Il post di Rovazzi su Instagram