Coronavirus | 5 milioni di positivi in Italia, 1 milione in Lombardia

Un’indagine coordinata tra Doxa e Università Statale di Milano ha stimato che i positivi al Coronavirus in Italia potrebbero essere 5 milioni, ma solo un milione si trova in Lombardia.

Un’indagine realizzata a livello nazionale tra il 27 e il 30 di Marzo da Doxa e coordinata dal gruppo di Carlo La Vecchia, dell’Università Statale di Milano stabilisce che in Italia i positivi al Coronavirus potrebbero essere più di 5 milioni, ma solo un milione in Lombardia, che è la regione più colpita.

Questi numeri sono imparagonabili a quelli che vengono raccontati ogni giorno, dove si parla di 105.792 casi e 12.442 decessi, e 43.208 casi e 7.199 morti solo in Lombardia. L’indagine è stata svolta su un campione di mille persone tra i 18 e gli 85 anni, tra queste 169 residenti in Lombardia. Le domande riguardavano i sintomi correlati al Covid-19, come la febbre, il mal di testa, il raffreddore, la tosse e i disturbi gastrointestinali. Nelle ultime settimane in Italia il 14,4% degli intervistati ha avuto sintomi riferibili al Coronavirus e l’1,5% ha avuto febbre superiore a 38,5 gradi. In Lombardia le percentuali aumentano: il 18,3% ha avuto sintomi simil-Covid e il 3% ha avuto almeno 38,5 gradi di febbre. Anche ipotizzando che la metà dei sintomi segnalati sia riconducibile al Covid, l’8% della popolazione italiana e il 10% di quella lombarda, avrebbero contratto il virus nelle tre precedenti settimane.

Dati preoccupanti per l’Italia

Da qui emergono i dati relativi ai 5 milioni di italiani affetti dal Coronavirus e un milione in Lombardia. Le cifre potrebbero essere raddoppiate se si suppone che la maggior parte dei sintomi simili a quelli del Covid-19, siano effettivamente correlati a questo. A questi dati vanno aggiunti coloro che hanno contratto il virus in assenza di sintomi. I dati indicano che, anche ignorando gli asintomatici, l’epidemia potrebbe colpire una parte sostanziale della popolazione italiana entro la fine di marzo.

