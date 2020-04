Arrestato per essere andato in ospedale senza ragioni valide: “Volevo fare un’escursione”

Nel Regno Unito un uomo è stato arrestato per essere andato in ospedale. L’uomo si è vantato su Facebook di aver visitato l’ospedale senza avere una valida ragione.

Kierran Stevenson, di 32 anni, si è vantato sul proprio profilo Facebook di essere andato a visitare l’ospedale Stoke Manderville ad Aylesbury nel Buckinghamshire. Lui è la prima persona nel Regno Unito ad essere arrestato per aver visitato un’ospedale senza avere una valida ragione. L’ospedale è attualmente aperto solo per il pronto soccorso e per gli appuntamenti urgenti ma, a causa del Coronavirus, è chiuso alle visite.

Leggi anche -> Coronavirus news | studi fanno temere che possa propagarsi anche nell’aria

Stevenson, di Aylesbury, si è vantato sul proprio profilo Facebook: “Una delle mie escursioni CONCESSE…Mi farò una camminata intorno all’ospedale e prenderò dei numeri per voi. È ora di dare uno sguardo con i miei occhi“. Kierran è stato filmato dalle telecamere all’ospedale e ha postato delle foto mostrando la mancanza di precauzioni e sicurezza all’ospedale. “Sono andato in terapia intensiva, pronto soccorso, Livello uno e Livello due. Non ci sono saponi in vista, niente con cui lavarsi le mani“. Poi ha aggiunto: “Non sto dicendo che il Covid non esiste, è un virus delle vie respiratorie, ma si concentra soprattutto sugli anziani e i malati. Adesso pensate a quante persone muoio tutti i giorni per altre cose, ma vengono messe nel reparto del Covid-19 per continuare la pandemia“.

Leggi anche -> Bambina morta | stroncata dal Coronavirus in Alto Adige | aveva 5 anni

Per concludere il post, Stevenson ha invitato le persone ad andare a trovare i propri cari allo Stoke Manderville, perché è ancora aperto. Il giorno dopo è stato arrestato per 12 settimane dopo essersi dichiarato colpevole per l’accusa di disturbo alla quiete pubblica e di contrastare le restrizioni di movimento imposte dal governo per l’emergenza Coronavirus. Inoltre, dovrà pagare una multa da 300 sterline, così riporta il Mirror.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!