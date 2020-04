Amici: Javier e il presunto flirt con l’insegnante, fan all’attacco

Bufera alla vigilia della finale di Amici di Maria De Filippi: Javier Rojas e il presunto flirt con l’insegnante, fan all’attacco della produzione.

Virginia Tomarchio, uno dei volti di Amici di Maria De Filippi, nel cast dei professori come ballerina professionista, si ritrova nella bufera. La ‘colpa’ è di alcuni video con protagonista Javier Rojas, concorrente del talent show.

Il ballerino cubano, a quanto pare, ci avrebbe provato con l’insegnante. Ma quello che ha scatenato l’ira dei fan del giovane è che i video che lo ‘incolpano’ sarebbero usciti soltanto di recente.

I fan di Javier difendono il ballerino sul presunto flirt

Gravissime sono le accuse alla produzione del programma: “La produzione è stata pessima a mettere in mezzo Virginia solo per affossare ancora di più Javier! Non si fermano davanti a niente! Ma il rispetto sanno cosa sia o no?”. Altri evidenziano: “Ma non pensate che avete fatto già abbastanza? Non vi rendete conto che avete raggiunto davvero il limite?”.

Non è peraltro chiara la dinamica del presunto flirt tra il ballerino cubano e la sua insegnante. Intanto, sulla vicenda ha detto la sua anche Talisa Ravagnani, la ex di Javier Rojas, che però preferisce glissare: “Meglio che non parliamo di queste cose. In realtà è proprio che non me ne frega niente. Io sto guardando il programma per la gara”. La ragazza fa comunque il tifo per l’ex arrivato in finale: “Spero che vinca, cioè lo merita. È una questione di talento, non di chi è meglio”.