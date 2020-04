Alberto Matano, possibile flirt con la giornalista: ecco tutta la verità

Nuove indiscrezioni davvero interessanti per quanto riguarda la vita privata di Alberto Matano, volto noto tra i telespettatori: la rivelazione

Alberto Matano è uno dei conduttori della tv più seguiti ed amati soprattutto dalle donne. Professionalmente uno dei migliori, ma anche molto affascinante per il pubblico femminile. Della sua sfera personale, però, non si conosce tanto: secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi sembrava ci fosse del tenero con la bella giornalista, sua collega presente sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, sia lo scorso anno con Claudio Baglioni che in quest’edizione con Amadeus. Si tratta ovviamente di Emma D’Aquino, che mostra alcuni scatti anche con lo stesso Matano sul suo profilo Instagram.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Alberto Matano, la verità sul flirt

I followers hanno sognato un annuncio ufficiale da parte della coppia, ma è stata la stessa conduttrice e giornalista a svelare tutta la verità a riguardo durante un’intervista a Chi: “Non sono fidanzata con lui come molti pensano! Siamo stati ospiti in TV insieme e tra l’altro abbiamo diviso l’ufficio per anni. Ma siamo solo amici!”.