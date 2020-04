Stasera in tv film – Sabato domenica e lunedì: Toni Servillo a teatro

Dall’opera teatrale di Eduardo De Filippo, per la regia teatrale di Toni Servillo e la regia televisiva di Paolo Sorrentino, il particolare film Sabato e domenica lunedì mescola due mondi dell’arte in un universo nuovo.

La regia di Sabato, domenica e lunedì di Edoardo De Filippo, è affidata a due artisti che nel loro cooperare hanno trovato un equilibrio perfetto fra cinema e teatro. Due universi tangenti, vicini eppure distinti, l’opera teatrale, che Toni Servillo interpretò a teatro nel 2004, e il piccolo grande schermo si confondono definendosi in qualcosa di nuovo. Scopriamo cosa Rai 3 alle 21.20 ci riserverà con la commedia napoletana scritta da Eduardo De Filippo.

Sabato, domenica e lunedì, trama

La commedia Sabato, domenica e lunedì, film con alla regia Paolo Sorrentino, è ambientata in un teatro vuoto le sue sue particolari riprese ci mostrano la scena come vista dagli occhi degli attori. I tre atti ideati da Eduardo De Filippo raccontano la Napoli borghese nel periodo prossimo al boom economico.

La Commedia, che nasconde il dramma interiorizzato in tutti i suoi personaggi, mostra una famiglia composta da tre diverse generazioni.

Casa Priore

Peppino Priore, il protagonista, è roso dalla gelosia per Rosa e infastidito da tutti i membri della sua stessa famiglia allargata. I sentimenti di Peppino sfoceranno in un malcontento evidente durante il pranzo domenicale e la schiera di familiari non solo non allevierà tale insoddisfazione, ma dimostrerà di non essere l’antidoto alla sua solitudine.

Ogni maschera indossata dai componenti del focolare domestico cadrà mostrando in tutta la sua cruda nudità emozioni per tanto tempo celate dietro all’apparente serenità.

Rabbia, rimpianti e amarezza finiranno per imporsi sull’ipocrisia che si cela dietro l’illusoria tranquillità mostrata nei primi ciak.

