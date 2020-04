Stasera in tv film – Doc | Nelle tue mani: personaggi e trama episodi 3 e 4

Oggi, 2 Aprile, Doc – Nelle tue mani su Rai 1 torna in prima serata e in prima visione: trama della terza e della quarta puntata, cast e personaggi della fiction Rai

Luca Argentero è Andrea Fanti, protagonista di Doc – Nelle tue mani, fiction in onda stasera in televisione su Rai 1 alle ore 21.25. La storia narrata durante le 8 puntate della miniserie si ispira al libro autobiografico del Dr. Pierdante Piccioni intitolato Meno dodici.

Scopriamo insieme la trama delle puntate di questa sera in tv e quando potremo vedere gli ultimi quattro episodi della fiction.

Doc – Nelle tue mani, episodio 3:

Niente di personale

Andrea Fanti decide di riprendere in mano la sua vita e superare il limite di aver perso la memoria degli ultimi 12 anni della sua esistenza. Da temuto primario di reparto, il medico ricomincerà da capo nel ruolo di aiutante degli stessi specializzandi che tempo prima aveva comandato a bacchetta. Anche dal punto personale saranno molti i cambiamenti. Aver perso la memoria gli fa, infatti, ritrovare il forte sentimento che lo aveva legato a sua moglie. Cercherà in tutti i modi di riconquistare la donna da cui ha divorziato dimostrandole di essere un uomo nuovo o, meglio, quello a cui un tempo aveva detto il fatidico “Sì“.

Doc – Nelle tue mani, episodio 4:

Una cosa buona che fa male

Il dottor Andrea Fanti, mescolato quotidianamente fra gli specializzanti, diventerà sempre più uno di loro. Inizierà a conoscerli e a mostrarsi vulnerabile. Chiederà, infatti, il loro aiuto per indagare sul suo passato, nel tentativo di ricordare qualcosa. Proverà a ritrovare la password della sua mail, ma qualcuno dei suoi colleghi cercherà di impedirglielo.

Doc – Nelle tue mani: Rai 1 e il suo medical drama

La serie si fermerà per qualche mese e tornerà in onda, se l’emergenze dovuta al Coronavirus rientrerà come previsto, il prossimo autunno. per quanto riguarda lo stop alle riprese dovuto all’epidemia Luca Argentero ha dichiarato:

“[…] Dobbiamo focalizzarci su altre priorità. Spero naturalmente che torneremo il prima possibile, ma il nostro è un lavoro che non si può fare in smartworking per cui aspettiamo indicazioni. Ci mancavano davvero pochi giorni di lavorazione per portare a termine il nostro lavoro.”

Sul Dottor Pierdante Piccioni, il medico a cui è ispirata la storia di DOC, inoltre, ha raccontato:

“La cosa che ci accomuna è un genuino entusiasmo nei confronti della vita, e per questo forse ci siamo reciprocamente simpatici, ho letto nel suo sguardo la sincera voglia di vivere che penso di avere anch’io.”

Doc – nelle tue mani, personaggi e cast:

Luca Argentero (Andrea Fanti)

Matilde Gioli (Giulia Giordano)

Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini)

Sara Lazzaro (Agnese Tiberi)

Raffaele Esposito (Marco Sardoni)

Alberto Malanchino (Gabriel Kidane)

Silvia Mazzieri (Alba Patrizi)

Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna)

Simona Tabasco (Elisa Russo)

Giovanni Scifoni (Enrico Sandri)

Beatrice Grannò (Carolina Fanti)

Pia Lanciotti (Fabrizia Martelli)

