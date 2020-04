Stasera in tv – Dritto e rovescio: ospiti e anticipazioni di oggi 2 Aprile

Stasera in televisione Dritto e Rovescio di Rete 4 con Paolo Del Debbio affronta l’emergenza sanitaria Coronavirus con Pier Luigi Bersani e tanti altri ospiti: le anticipazioni di oggi, 2 Aprile

Puntuale, Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio ci porta nell’informazione a pieno titolo. Nei giorni scorsi, infatti, è circolata una frase del conduttore in cui, a chiare lettere, ha affermato che la rete raccoglie tutto e l’opinione di tutti, anche di chi non sa affrontando un argomento delicato come l’epidemia di Coronavirus con poca consapevolezza, e che questo non lo renda il luogo adatto in cui informarsi.

Stasera in televisione, esponenti politici ed esperti risponderanno ai tanti dubbi dei cittadini italiani e spiegheranno quale sia il miglior modo di affrontare questo difficile momento storico. Il programma inizierà alle ore 21.25 su Rete 4.

Scopriamo insieme gli ospiti di stasera e gli argomenti trattati in puntata.

Dritto e rovescio di Rete 4: aggiornamenti sull’emergenza sanitaria Cornavirus

La trasmissione in prima serata aprirà il sipario con l’intervista a Pier Luigi Bersani, attuale Presidente del partito Articolo Uno. Assieme al politico di centrosinistra, Paolo Del Debbio inizierà con l’analizzare la situazione economica e sociale del nostro Paese a causa dell’emergenza sanitaria di Coronavirus.

Il Governo ha stanziato 400 milioni in ammortizzatori sociali, buoni spesa dedicati alle famiglie oggi in difficoltà, tuttavia in molti hanno ritenuto tale misura insufficiente. Verrà analizzato anche cosa accadrà dopo la fine dell’emergenza e come l’Italia dovrebbe o potrebbe muoversi per rientrare pienamente in carreggiata.

“Al centro del nuovo appuntamento: L’Italia tra dubbi, domande e la difficile situazione economica che potrebbe affrontare“, promette Dritto e rovescio. La lente di ingrandimento del programma si concentrerà sul rapporto dell’Italia con l’Europa visti i recenti eventi che hanno in un certo senso deluso il nostro bel Paese, portandolo mai come oggi a dubitare dell’Unione. Parteciperanno al dibattito Antonio Tajani, Massimiliano Romeo, Vittorio Feltri e il professor Fabrizio Pregliasco, che aggiornerà i telespettatori sull’attuale situazione dell’Italia per quanto riguarda la diffusione dell’epidemia di Covid-19.