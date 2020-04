Roma, Pasqua blindata causa Coronavirus: “Più controlli e posti di blocco”

Allerta massima nella Capitale in vista del weekend di Pasqua, complice l’emergenza Coronavirus: ecco le misure che entreranno in vigore.

Servizi mirati e rafforzamento dei controlli della Polizia locale, soprattutto sulle strade consolari e sulle direttrici verso il mare. Queste le parole d’ordine a Roma in vista del weekend di Pasqua. Complice l’emergenza Coronavirus, sarà massima l’attenzione delle forze dell’ordine per monitorare eventuali spostamenti verso le seconde case e in tutte le aree verdi e i parchi. Verranno organizzati, in particolare, posti di blocco con controlli a campione, per verificare il rispetto delle misure per contrastare la diffusione dell’epidemia.

Effetto Coronavirus sul weekend pasquale

Niente gite fuori porta a Pasqua e Pasquetta, dunque. “Assolutamente no”, ha chiarito una volta per tutte il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, rispondendo in conferenza stampa a chi gli faceva notare che da diverse parti d’Italia arrivano segnalazioni di iniziative per le prossime festività. “Dobbiamo stare a casa ancora – ha aggiunto – e rispettare il distanziamento sociale, che ci sta portando a risultati positivi”.

Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, in un’intervista a Repubblica spiega dal canto suo che sarebbe “rischioso” far ripartire alcune zone d’Italia prima di altre. E anche quando il blocco totale finirà, con la curva dei contagi da Coronavirus finalmente in calo, dovremo restare comunque a distanza di sicurezza gli uni dagli altri.

EDS