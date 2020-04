Situazione ponte crollato Sardegna: nella mattinata del 2 aprile 2020 si è sfiorata la tragedia. Tutto è accaduto nel giro di pochissimi secondi.

C’è un ponte crollato questa mattina, giovedì 2 aprile, verso le ore 10:30 nel Sulcis, popolosa area della Sardegna. La località interessata è Gonnesa, nella provincia del Sud Sardegna. Un camion è transitato lungo il viadotto quando la struttura ha ceduto di colpo.

Gli occupanti del mezzo – un autocompattatore dei rifiuti – per fortuna non hanno riportato alcuna ferita, uscendo illese da questo incidente tanto inatteso quanto sorprendente. Proprio nel momento in cui passava il mezzo pesante, c’è stato il cedimento con il ponte crollato poi nei secondi immediatamente successivi. Il passaggio stradale che collega la locale strada provinciale per Nebida si è letteralmente diviso in due parti. Il camion era stato caricato da poco con i rifiuti prelevati dai cestini dei rifiuti di un’area parcheggio che sorge nei pressi della spiaggia del posto.

Ponte crollato, la magistratura apre un fascicolo

Subito le forze dell’ordine hanno chiuso la zona limitrofa al passaggio delle altre vetture. Poche, comunque, vista l’attuale situazione Coronavirus in Italia con i divieti e le restrizioni alla circolazione del caso. La magistratura ha aperto una inchiesta con effetto immediato per cercare di individuare eventuali responsabilità. Il ponte è lungo 10 metri ed alto sei e rappresenta una strada obbligatoria per poter accedere al suddetto parcheggio. Ad intervenire vigili del fuoco, carabinieri ed anche volontari della Protezione Civile.

