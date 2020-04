Piazzapulita: tutte le informazioni e gli ospiti della puntata di giovedì 2 aprile condotta da Corrado Formigli.

Nuovo appuntamento per Corrado Formigli e l’approfondimento politico e di attualità in onda su La7. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? Eccoli: su Rai1 l’esordio della fiction Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 7.172.000 spettatori pari al 26.1% di share (nel dettaglio, primo episodio: 7.409.000 – 24.8%; secondo episodio: 6.975.000 – 27.3%). Su Canale 5 Quo Vado ha raccolto davanti al video 4.603.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Vendetta Finale ha interessato 1.429.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Next ha intrattenuto 1.186.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.270.000 spettatori pari ad uno share del 4.7% (presentazione di 13 minuti: 1.085.000 – 3.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.349.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 PiazzaPulita – ospite Salvini – ha registrato 1.131.000 spettatori con uno share del 4.9%.

Vediamo insieme le anticipazioni di questa settimana.

Piazzapulita: anticipazioni

Romano Prodi sarà l’ospite di punta di questa puntata di Piazzapulita, per discutere dal punto di vista economico quali saranno le conseguenze dell’epidemia del Coronvirus. Si parlerà dei nuovi provvedimenti presi dal governo in merito a diversi ambiti, come quello sanitario. Il giornalista e conduttore cercherà di capire quali saranno gli scenari futuri e come ripartirà l’Italia passata l’emergenza.

Si parlerà anche cure per il virus, dello scontro sugli eurobond, ma anche di come proteggere i più deboli.i

Interverranno l’infettivologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani; il fondatore di Emergency Gino Strada, lo psicoanalista Massimo Recalcati. Spazio poi all’economista Giulio Sapelli, alla professoressa Elsa Fornero, all’epidemiologo Pierl Luigi Lopalco e a Carlo Calenda.

Immancabile sarà infine il nuovo racconto di Stefano Massini, uno dei momenti più attesi della trasmissione.