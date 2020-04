Nicolas Cage, chi è l’attore: carriera, curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Nicolas Cage: chi è il famoso attore di Hollywood, premi vinti, riconoscimenti e ruoli più noti.

Di origini italiane da parte di padre, Nicolas Cage è un attore che in carriera ha vinto molto. Viene da una famiglia legata al cinema: i suoi zii sono Francis Ford Coppola e Talia Shire, sua cugina è Sofia Coppola.

Il suo bisnonno era di Bernalda, in provincia di Matera, e la sua bisnonna di Napoli. La scelta del nome d’arte un omaggio al musicista contemporaneo John Cage. Ha fatto discutere nel 2019 il suo matrimonio lampo.

Curiosità sull’attore Nicolas Cage: premi vinti e ruoli

Il suo primo ruolo di spicco è in Rusty il selvaggio , diretto proprio da Francis Ford Coppola. Nel 1984 è il protagonista, insieme a Matthew Modine, di Birdy – Le ali della libertà, di Alan Parker. Quindi è nel cast di Cuore selvaggio di David Lynch, film che vince la Palma d’oro al Festival di Cannes. Sono oltre settanta le pellicole a cui ha preso parte nella sua lunghissima carriera. Tra queste, a fine anni Novanta, molte sono pellicole d’azione.

Ha lavorato, tra gli altri, anche con Martin Scorsese nel 1999 nel film drammatico Al di là della vita, e con Brian De Palma nel film Omicidio in diretta. Altro ruolo importante lo ha avuto nel film World Trade Center, basato sui drammatici eventi dell’11 settembre 2001. Nel 2006 e nel 2007 ottiene la nomination al Razzie Awards per la peggiore interpretazione dell’anno. Di contro, Nicolas Cage ha ottenuto due nomination agli Oscar come migliore attore protagonista e due ai Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, conquistandone uno per Via da Las Vegas. Tanti i premi vinti grazie a quello che è considerato il suo migliori film. Ha vinto inoltre il Toronto Film Critic Award per la miglior interpretazione maschile nei film Il ladro di orchidee e Il cattivo tenente.