Cancellano l’operazione vitale per una malata di cancro a causa del Coronavirus, lei contatta i mass media preoccupata: “Mi sento condannata a morte”.

Una donna malata di cancro ha detto di essersi sentita “condannata a morte” dopo che un’operazione di vitale importanza le è stata annullata con breve preavviso a causa del coronavirus.

A Rebecca Glenn, 38 anni, è stato diagnosticato un cancro al seno al primo stadio all’inizio di marzo, dopo aver trovato un nodulo. Doveva sottoporsi a una nodulectomia al seno destro e a una biopsia del nodo sentinella al North Manchester General Hospital il 2 aprile, prima di iniziare un ciclo di chemioterapia e radioterapia.

La donna racconta di essere andata a fare il consulto pre-operatorio il 24 marzo, dove le è stato detto che tutto si sarebbe svolto con regolarità, ma due giorni dopo ha ricevuto una telefonata dall’ospedale che le diceva che la sua operazione era stata annullata. Non le è stata data una nuova data, riferisce il Manchester Evening News. La cancellazione ha lasciato Rebecca turbata e in ansia per il suo futuro. Il suo cancro è triplice negativo, il che significa che può essere curato solo con l’operazione e non con i soli farmaci. Lei e tutti gli altri pazienti nella sua posizione hanno urgente bisogno di chiarezza su quando riceveranno le cure di cui hanno tanto bisogno.

Cancellano operazione vitale a malata di cancro per via del Covid-19, lei è disperata

Rebecca, che vive a Salford Quays, ha raccontato: “Mi sento come se mi avessero condannato a morte. È un’operazione semplice, ma che mi salverà. Ho un cancro al primo stadio, quindi è curabile con una prognosi davvero buona, ma ovviamente dipende dal fatto che non si diffonda.

Sono preoccupato che più a lungo andrà avanti più ci sarà il rischio. Hanno anche detto che è per la mia sicurezza, perché potrei prendere il coronavirus in ospedale, ma potrei averlo già avuto ed esserne immune. Oppure, se lo prendo, potrebbe essere lieve, mentre il mio cancro è di terzo grado ed è invasivo e si diffonderà e mi ucciderà se non viene curato. Forse avrebbero dovuto assicurarsi che i pazienti affetti da cancro potessero essere curati contemporaneamente ai pazienti di coronavirus, in un edificio separato o qualcosa del genere. Sono incredibilmente grata a tutti i medici e gli infermieri, so che stanno lavorando sodo e non sono stati loro a prendere questa decisione, ma mi sento come se fossi stata abbandonata. Ho un’assistenza sanitaria privata, ma mi è stato detto di rimanere al NHS perché le loro cure per il cancro sono le migliori. Non so proprio cosa fare. Mi hanno detto che sono in cima alla lista e che sperano di farmi vedere presto dai medici del NHS, ma sarò nervosa fino a quando non sarà tutto finito”. Leah Robins, direttrice delle operazioni chirurgiche al North Manchester General Hospital, ha spiegato: “È con estremo rammarico che noi, come molti altri enti e fornitori del NHS, abbiamo dovuto rimandare una serie di operazioni chirurgiche pianificate. E’ parte della nostra risposta alla pandemia COVID-19, che ci aiuterà a massimizzare la disponibilità del nostro personale clinico e di supporto nelle aree in cui ne abbiamo urgente bisogno. Ci rendiamo conto che questo è un momento preoccupante. Rimandare queste importanti procedure non è una cosa che abbiamo fatto alla leggera. Tutti i casi vengono esaminati clinicamente dai nostri medici in linea con le direttive nazionali. Il nostro personale sta lavorando sodo per contattare tutti i pazienti, e si metterà in contatto con loro per riorganizzare le operazioni non appena saremo in grado di farlo”.