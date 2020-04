La Maledizione della prima luna: tutte le informazioni sul primo film della saga firmata Disney con Johnny Depp nei panni dell’iconico Jack Sparrow.

Canale 5 stasera manda in onda alle 21.21 uno dei film più amati prodotti da Disney: La Maledizione della Prima Luna, pellicola del 2003 diretta da Gore Verbinski., primo capitolo della saga I Pirati dei Caraibi con protagonista uno dei personaggi più iconici di sempre, ovvero il pirata Jack Sparrow interpretato da Johnny Depp. Vediamo insieme la trama e le curiosità del lungometraggio.

I protagonisti della vicenda sono il capitano pirata Jack Sparrow, il fabbro Will Turner e la figlia del governatore, Elizabeth Swan.

Will è segretamente innamorato dei Elizabeth, anche se la ragazza è promessa in sposa al commodoro James Norrington.

Nel giorno della sua investitura ufficiale, Norrington propone ad Elizabeth di sposarlo ma lei perde i sensi, cadendo in mare da una grande altezza. La ragazza viene salvata dal capitano Sparrow, ma il medaglione che Elizabeth indossa – rubato in un salvataggio a Will anni prima – richiama la la ciurma della Perla Nera e lo spietato capitano Hector Barbossa. Quando il pirata rapisce Elizabeth, convinto di aver finalmente trovato l’erede di ‘Sputafuoco’ Bill Turner, Will e Jack si uniscono per dargli la caccia.

La ragazza, intanto, scopre che il medaglione fa parte di un tesoro risalente al genocidio di Cortés nel 1521. Ogni moneta però è maledetta e chi ne entra in contatto diventa ad ogni luna piena un non morto. Per spezzare il maleficio, Barbossa ha bisogno del sangue Turner ma non ha idea che Sparrow è sulle sue tracce, deciso a vendicarsi per l’ammutinamento che gli è costato nave e compagni.

Cast

Johnny Depp Capitano Jack Sparrow Geoffrey Rush Pirata Barbossa Orlando Bloom Will Turner Keira Knightley Elizabeth Swann Jack Davenport Norrington Jonathan Pryce Governatore Swann

Curiosità

Johnny Depp, si è fatto impiantare molti più denti d’oro del necessario per interpretare il personaggio di Jack Sparrow e li ha tenuti anche dopo la fine delle riprese.