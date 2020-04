Johnny Depp, l’ex moglie assolda un investigatore privato – VIDEO

L’attore Johnny Deep rischia di finire nei guai, l’ex moglie assolda un investigatore privato: si tratta di Paul Barresi, ex star del porno.

Paul Barresi è stato assunto dal team legale di Amber Heard la scorsa estate per trovare persone che erano state abusate verbalmente o fisicamente da Johnny Depp. La notizia è riportata dal Daily Mail.

Leggi anche –> Johnny Depp, chi è: età, carriera, vita privata del grande attore

Regista ed ex attore pornografico statunitense, Paul Barresi è noto per essere stato spesso al centro di scandali che hanno riguardato personaggi dello spettacolo.

Leggi anche –> Tim Burton: carriera e curiosità sul geniale regista di Hollywood

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Parla l’investigatore privato incaricato dall’ex moglie di Johnny Deep

Secondo quanto si apprende, avrebbe intervistato 100 persone negli Stati Uniti e in Europa che hanno lavorato con Johnny Depp in film risalenti a 30 anni fa. Barresi ha affermato di essere stato assunto per esaminare le “follie e i vizi” dell’attore. Ma ha spiegato che tutti coloro che ha interpellato non avrebbero avuto nulla da ridire sulla star di Hollywood. Tanti lo hanno definito un personaggio “generoso e dal cuore tenero”, altri addirittura hanno accusato l’ex moglie.

In precedenza, Johnny Depp ha citato in giudizio un tabloid britannico per averlo definito un “picchiatore della moglie” e ha citato in giudizio anche la Heard in Virginia per diffamazione. “Gli avvocati di Amber mi hanno contattato e mi hanno detto che sei l’uomo giusto per questo lavoro, è così che mi hanno coinvolto”, ha spiegato Barresi, sottolineando come la storia tra Amber Heard e Johnny Deep sia stata tumultuosa. L’investigatore privato ha di fatto girato il mondo: “Sono stato negli Stati Uniti, in Francia, in Italia, in Gran Bretagna, in ogni posto che Johnny Depp ha frequentato, ovunque abbia camminato”. Ma afferma di non essere “riuscito a trovare una dichiarazione, ma nemmeno un’ammissione” del fatto che Deep fosse un violento.