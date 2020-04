Le brutte notizie per Coronavirus continuano a diffondersi a macchia d’olio: due fratelli non ce l’hanno fatta a distanza di poche settimane, la vicenda

Il Coronavirus non allenta la presa, anzi provoca ancora numerose tragedie in giro per l’Italia. Una famiglia ha visto perdere due fratelli nel giro di poche ore. Si tratta di Giuseppe Larotonda, 38enne vigile urbano di Rapolla, servizio a Melfi, che è diventata la più giovane vittima di coronavirus in Basilicata. Tutto sarebbe potuto partire dal mese scorso quando si era recato a Parma, insieme alla sorella, per la salma di suo fratello minore colpito da fibrosi cistica. Così Giuseppe, per tutti Pino, si trovava ricoverato da due settimane nel reparto di terapia intensiva a Potenza.

Giuseppe addio, anche la sorella positiva al Coronavirus

Attualmente anche la sorella di Giuseppe è risultata positiva al coronavirus e si trova ricoverata in ospedale. Il ragazzo non aveva patologie pregresse ed era uno sportivo: da pochi mesi era diventato anche padre di una bambina. Era molto attivo anche in politica visto anche l’annuncio di volersi candidare a segretario regionale del Pd.