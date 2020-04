Gravissimo lutto per Fiordaliso: morta la mamma di Coronavirus

Ancora brutte notizie per morti a causa del Coronavirus: la cantante Fiordaliso ha perso la madre e si è sfogata con un post sul suo profilo Twitter

Ancora una scomparsa a causa del coronavirus. Questa volta la tragedia ha interessato da vicino la cantante Fiordaliso con la morte della madre. Sul profilo Twitter la stessa donna si è sfogata con un post: “Maledetto Covid-19. Ti sei portato via la mia mamma. Vaffa***lo coronavirus!” Carla, mamma della cantante, era anche molto famosa in tv grazie alla partecipazione a Bake Off Italia – Celebrity Edition, programma di RealTime, nel 2017. La Fiordaliso aveva promosso l’iniziativa insieme a numerosi artisti con numerose storie sul suo profilo Instagram sull’emergenza sanitaria del coronavirus.

Fiordaliso, anche la cantante contagiata da Covid-19

Anche la celebre artista ha svelato di essere stata contagiata dal Covid-19 insieme al padre e alla sorella, ma tutti e tre sono guariti. Sul suo profilo Instagram ha rivelato: “Io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto ed è guarito”. Un vuoto davvero incolmabile in questo periodo davvero duro per tutti: una scomparsa che ha provocato tanta rabbia per la Fiordaliso.