Doc – Nelle Tue Mani: riprese sospese per il Coronavirus

Riprese della serie tv Rai dal titolo Doc – Nelle Tue Mani sospese per il Coronavirus: quando verrà conclusa, parla Luca Argentero.

Sta avendo molto successo la fiction Rai dal titolo Doc – Nelle Tue Mani, interpretata da Luca Argentero. Ma dei 16 episodi inizialmente previsti al momento verrà composta soltanto da otto episodi.

Leggi anche –> Rike Schmid, chi è Elisa della serie Maltese: carriera e curiosità

Questo dipende dal fatto che mentre era in fase di produzione la fiction è esplosa in Italia l’emergenza Coronavirus. Quindi, anche per la serie della Rai così come avvenuto per altri set che si stavano completando, tutto è stato sospeso.

Leggi anche –> Sara Lazzaro, chi è l’attrice di Doc-Nelle tue mani: carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Riprese di Doc – Nelle Tue Mani sospese: le parole di Luca Argentero

I particolari di quanto accaduto sono stati spiegati dall’attore Luca Argentero, intervistato da Domenica In: “Noi stavamo finendo di girare e poi come tanti siamo stati colti da questa emergenza. Abbiamo le prime quattro puntate pronte e poi in autunno ci sarà il gran finale di stagione”. La fiction, ispirata a una storia vera, terrà quindi compagnia agli italiani per quattro settimane, poi per scoprire il finale di stagione occorrerà attendere – almeno questa è la speranza di tutti – il prossimo autunno.

Luca Argentero ha anche spiegato che in queste settimane diventerà padre: “Avremo voluto vivere questo momento in maniera più serena, ma ci proietta verso un futuro diverso, non c’è niente di meglio che pensare alla vita”. In un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha invece spiegato quanto è stato duro concludere le riprese: “Eravamo in assetto ridotto e di emergenza, prendendo tutte le precauzioni del caso. Cercavamo di rispettare i limiti consigliati quando c’erano più persone in uno stesso luogo”.