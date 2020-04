A causa del Coronavirus morto bambino di poche settimane di vita. Si tratta in assoluto della vittima più giovane al mondo di Covid-19.

Un bambino di sei settimane in Connecticut è morto di coronavirus e si ritiene che sia il più giovane decesso confermato dalla malattia in qualsiasi parte del mondo.

Il bambino è stato portato in ospedale senza risposta la scorsa settimana e non è stato possibile rianimarlo. La loro morte è stata annunciata mercoledì dal governatore del Connecticut Ned Lamont. Non sono stati forniti altri dettagli oltre a quello.

Lamont ha detto che crede che il bambino sia la mortalità più giovane “ovunque”.

‘È con tristezza straziante oggi che possiamo confermare la prima fatalità pediatrica in Connecticut legata a # COVID-19.

‘Un neonato di 6 settimane della zona di Hartford è stato portato in ospedale in ospedale alla fine della scorsa settimana e non ha potuto essere rianimato.

‘I test hanno confermato ieri sera che il neonato era positivo al COVID-19.