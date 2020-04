Coronavirus, i dati del contagio in Italia sono ancora altissimi

Preoccupano ancora i dati del contagio da Coronavirus in Italia: morti in tutto 69 medici, il caso Lombardia e i numeri nelle Regioni.

Ancora alti i numeri del Coronavirus in Italia: 760 le vittime in 24 ore, mentre i nuovi guariti sono 1.431. Stando agli esperti, il trend è in leggero calo, soprattutto se rapportato all’aumento dei tamponi.

Resta costante il dato del contagio in Lombardia, con 1.292 nuovi contagiati rispetto a ieri e 367 decessi. Buoni i dati che riguardano i nuovi ingressi in terapia intensiva, solo 9, e i ricoveri, che sono 165 in meno.

I dati del contagio da Coronavirus in Italia: 69 medici morti

Stabile il dato se si guarda anche alle singole Regioni: 131 nuovi casi, ovvero meno del 10% dei tamponi complessivamente effettuati, in Puglia, con 15 morti; in Veneto solo nella notte si sono registrati 14 decessi e Zaia ha promesso nuove misure restrittive; nelle Marche i nuovi casi sono 136, ovvero il 21% del totale dei tamponi, contro una media regionale del 31%.

169 i casi nel Lazio oggi, dei quali 55 a Roma dove si registrano 7 decessi. In generale, anche qui il contagio sembra contenuto e assestato. Preoccupa ancora il dato dei medici contagiati: saliti oltre i 10mila casi i contagi, mentre i morti per Coronavirus sono 69. Si registra inoltre il primo decesso in carcere: si tratta di un detenuto quasi 80enne ristretto a Bologna.