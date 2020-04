Cielo di aprile 2020: lo spettacolo dei pianeti e la Superluna più grande dell’anno. Cosa osservare e quando.

Non possiamo uscire di casa a causa dell’epidemia di coronavirus, ma nulla ci impedisce di affacciarci al balcone o alla finestra per ammirare lo spettacolo del cielo notturno. Il mese di aprile ci offre tanti appuntamenti imperdibili, con l’auspicio che chi abita in città non sia eccessivamente disturbato dall’inquinamento luminoso. I pianeti e soprattutto la Luna comunque ci regaleranno delle vere e proprie meraviglie. Ecco come ammirarle e tutto quello che bisogna sapere sul cielo del mese, grazie alle puntuali indicazioni della UAI – Unione Astrofili Italiani.

Cielo di aprile 2020: i pianeti e la Superluna più grande dell’anno

In questo periodo di costrizione a casa ci è consentito viaggiare con la fantasia, in compagnia di un buon libro o della buna musica, così come viaggiare virtualmente grazie alla grandissima offerta di contenuti multimediali, video, foto, webcam, mappe animate e realtà aumentata che troviamo sul web, con contenuti sempre più ricchi, che in questi giorni vengono messi a disposizione da enti culturali e parchi naturali.

Un’altra bellissima esperienza che ci è concessa in questi giorni è quella di rivolgere gli occhi al cielo, appena cala la sera, e ammirare lo spettacolo di pianeti, costellazioni e della Luna. Una vera e propria gioia per lo spirito che questo mese di aprile sarà nutrita da appuntamenti imperdibili.

Nei giorni scorsi abbiamo osservato nel cielo notturno una meravigliosa congiunzione tra il pianeta Venere a la falce di Luna crescente, un piccolo capolavoro astronomico che ha alleviato queste giornate pesanti. Venere ci regalerà ancora grandi spettacoli in questo mese di aprile, raggiungendo il suo periodo di massima permanenza nel cielo serale e con una congiunzione davvero particolare. Lo spettacolo principale del mese, però, sarà quello con la Superluna, la più grande e luminosa dell’anno.

Il primo appuntamento è il 2 aprile, quando il pianeta Venere tramonterà 4 ore 7 minuti dopo il Sole, raggiungendo la sua massima permanenza in cielo notturno e con la possibilità di ammirarlo fino a tardi. Il 3 aprile, poi, si verificherà una congiunzione rara e molto suggestiva: l’incontro tra Venere e le Pleiadi nella costellazione del Toro nelle prime ore della notte. Questa congiunzione si ripete ogni 8 anni.

Nella notte tra il 7 e 8 aprile, invece, potremo ammirare la Superluna più luminosa dell’anno. Il fenomeno inizierà alle 19.10 di martedì 7 aprile, quando la Luna, quasi piena, si troverà al perigeo, ovvero nel punto dell’orbita più vicino alla Terra. La Luna Piena vera e propria invece sarà alle 4.35 dell’8 aprile. Tempo permettendo, sarà uno spettacolo imperdibile anche perché il nostro satellite sarà più vicino alla Terra rispetto alle due Superlune di febbraio e marzo.

Nel cielo del mattino, invece, saranno ancora protagonisti i pianeti Giove, Saturno e Marte, con nuove spettacolari congiunzioni con la Luna nel cielo prima dell’alba.