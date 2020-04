La conduttrice Barbara D’Urso è stata attaccata da Lucio Presta, noto manager dello spettacolo e marito di Paola Perego. Secondo Presta la D’Urso produce “orrore televisivo”.

Il manager dello spettacolo Lucio Presta, marito della conduttrice Paola Perego, ha attaccato Barbara D’Urso, definendola “una suora Laica in paillettes che produce orrore televisivo”. Questo sfogo viene dopo che la conduttrice televisiva ha cantato a Live Non è la D’Urso, insieme al ministro Matteo Salvini, L’Eterno Riposo.

Sul proprio profilo Facebook Lucio Presta si è chiesto perché nessuno abbia mosso un dito per impedire che Barbara D’Urso eseguisse “uno scempio mal digerito anche dagli altri talents delle reti Mediaset”. La recita dell’Eterno Riposo continua a raccogliere critiche e giudizi negativi, non solo da parte dei telespettatori, ma anche per personaggi importanti del mondo della televisione. Le polemiche contro Barbara continuano a piovere dai tantissimi che non hanno apprezzato la preghiera durante il programma televisivo.

Nella puntata c’è stata anche l’informazione sulla candeggina da usare per pulire le zampe dei propri animali domestici, fornita da un veterinario stimato dalla D’Urso, intervenuto anche a Pomeriggio Cinque. Nelle scorse ore su Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere ai vertici Mediaset di chiudere i programmi della conduttrice partenopea, e sono state raccolte oltre 3000 firme. Lucio Presta non si è trattenuto e ha criticato ampiamente anche l’editore dei programmi Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso: “Tacere equivale ad essere complici di tale orrore e personalmente non amo esserlo”.

Lucio Presta sempre più contro Barbara D’Urso

“Nessuno dei miei assistiti va ospite dalla Signora delle paillettes e la mia parte credo di averla fatta, ora che la facciano gli altri”, queste le dure parole di Lucio Presta contro Barbara D’Urso. Il suo sfogo è stato appoggiato da molti sui social, tra cui quella della moglie Paola Perego, che nel 2009 abbandonò la conduzione di un programma a causa proprio di Barbara.