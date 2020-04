Amici, Maria De Filippi confessa: “Momento molto faticoso” – VIDEO

Per Maria De Filippi sta per concludersi l’edizione più difficile di Amici, la conduttrice confessa: “Momento molto faticoso, causa Coronavirus”.

A pochi giorni dalla finale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera, confessa di aver avuto serie difficoltà ad andare in onda a causa dell’emergenza Coronavirus.

Infatti ha spiegato: “È stato molto faticoso: passi il tempo a parlare d’altro, aspetti il bollettino della protezione civile, sei circondata da cameraman con le mascherine, i ballerini tengono le distanze e non si toccano; e poi all’improvviso ti ritrovi a giudicare canzoni e quadri di danza”.

Tra i momenti più intensi di questa edizione, ci sono sicuramente le lacrime di Jacopo Ottonello. Dice la conduttrice: “La storia di Jacopo mi ha emozionato, lui è l’ultimo dei romantici, era scisso: ci teneva tanto a proseguire, ma soffriva la distanza con la sua fidanzata. Questa atmosfera rarefatta mi ha reso sicuramente più sensibile: il pubblico ti condiziona, ti aiuta a trattenere le emozioni, mentre nel silenzio riesci a lasciarti andare alle emozioni”. La scelta di mandare in onda Amici nonostante il Coronavirus è stata anche di Piersilvio Berlusconi: “Mi ha spiegato che per Mediaset era importante avere un’alternativa all’informazione, che c’era bisogno anche in tv di quella normalità che ci è venuta improvvisamente a mancare”.