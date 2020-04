Stasera in tv – Stanotte a Firenze con Alberto Angela su Rai 1

Oggi, 1 Aprile, Stanotte a Firenze con Alberto Angela andrà in onda su Rai 1: un viaggio indimenticabile attraverso la storia e il tempo

“Firenze come non l’avete mai vista“, questa è la promessa implicita che Alberto Angela stasera rispetterà per tutti coloro che su Rai Uno lo seguiranno verso la città d’arte per eccellenza.

Andare Stanotte a Firenze, sfuggendo alla quarantena con la fantasia, senza dimenticare il rispetto della legge e, soprattutto, senza abbandonare il divano… non male giusto?

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sul viaggio storico-culturale che ci aspetta ricordando che la partenza su Rai 1 è fissata alle ore 21.25.

Leggi anche –> Stasera in tv – Maltese | il romanzo del commissario: cast, trailer e trama

Stanotte a Firenze: Alberto Angela stasera ci porta nella città d’arte

La notte è il momento migliore per osservare la città nella sua reale bellezza. Firenze si mostra così allo spettatore, nel pieno della sua bellezza nuda. Ad accompagnarci nel viaggi ci saranno anche le voci di Andrea Bocelli, Giusi Buscemi e Giancarlo Giannini. Un omaggio all’astrofisico Giovanni Bignami arricchirà la serata ma, soprattutto, sarà una notte all’insegna dell’arte e della storia. Entreremo nella Galleria degli Uffizi che fa parte del complesso museale fiorentino comprendente anche il Corridoio Vasariano, le collezioni di Palazzo Pitti e il Giardino dei Boboli. Osserveremo da vicino La Nascita di Venere e La Primavera di Sandro Botticelli, L’Annunciazione di Leonardo da Vinci, il Tondo Doni di Michelangelo, La Vergine di Ognissanti di Giotto. Potremo scoprire le emozioni che racchiuse nella raffigurazione del Bacco di Caravaggio e tante altre opere raccolte nel grande palazzo costruito da Giorgio Vasari e terminato da Bernardo Buontalenti e Alfonso Parigi. Anche le piazze e i monumenti più importanti della città saranno protagonisti di Stanotte a Firenze, come il Davide di Michelangelo, la cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto. Il programma ricorrerà alle tecniche utilizzate dalla polizia scientifica per indagare e riportarci alla Firenze dei Medici, per mostrarla in tutta la sua eterna bellezza.

Stanotte a Firenze, gli ospiti:

Andrea Bocelli

Giusi Buscemi

Giancarlo Giannini

Stanotte a Firenze: video anteprima

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI