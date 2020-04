Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 1 Aprile

Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip, con Fernanda Lessa eliminata e due concorrenti già finalisti: tutte le anticipazioni su cosa accadrà oggi, 1 Aprile

L’emergenza Coronavirus continua a gettare la sua ombra anche sui concorrenti che, però, nonostante la preoccupazione per l’epidemia non distolgono l’attenzione dall’imminente finale. La quarta edizione del Grande Fratello Vip si concluderà in anticipo e questa sera in tv assisteremo alla finale e alla proclamazione di un altro o altra finalista.

La messa in onda del GF Vip 4 inizierà alle ore 21.45 su Canale 5. Scopriamo insieme cosa accadrà oggi in puntata.

Grande Fratello Vip 2020: la finale si avvicina

Oggi, primo Aprile, la semifinale del Grande Fratello Vip 4, condotta da Alfonso Signorini porterà alla proclamazione dei nuovi finalisti. In finale sono già Sossio Aruta e Aristide. Sossio, nello specifico, durante questa settimana è stato protagonista di un acceso scontro con Teresanna Pugliese che, in questa serata in tv, forse avrà un epilogo (o forse no). Durante una discussione l’ex tronista ha dato del “cane” al gieffino e questo non ha per niente gradito la similitudine. L’accostamento non è piaciuto neanche al pubblico che sui social si è acceso sottolineando che cane, al giorno d’oggi, non dovrebbe essere considerato un insulto.

La finale sarà l’8 Aprile e la prima parte del reality show, questa sera in tv, sarà dedicata all’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese.

Il televoto decreterà chi fra Patrick Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila dovrà lasciare la Casa.

Protagonisti della settimana si sono confermati Antonella Elia, apparsa sollevata dopo l’eliminazione di Fernanda Lessa, e Zequila, il quale sembra aver riallacciato un buon rapporto con Paola Di Benedetto.

La lite fra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta