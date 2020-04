La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, durante il programma parla di suo marito Pier Silvio Berlusconi, nei confronti del quale si dice molto unita.

Attualmente molti programmi televisivi, a causa del periodo di isolamento per l’emergenza Coronavirus, si sono fermati o stanno mandando in onda delle repliche. Questo accade anche per Verissimo, che va in onda su Canale 5 il sabato pomeriggio, condotto da Silvia Toffanin. Nell’ultima puntata andata in onda, la conduttrice chiacchiera in studio con Ilary Blasi, con la quale parlano, oltre che delle loro carriere professionali, anche delle loro vite private.

Silvia Toffanin, insieme a Ilary Blasi, sposata con il calciatore Francesco Totti, parlano dei loro compagni e del rapporto che hanno con loro. Silvia è legata da molti anni a Pier Silvio Berlusconi e i due sembrano innamoratissimi. “Il nostro rapporto è cresciuto con noi e si è evoluto. Io e Pier Silvio siamo molto uniti. Perché un rapporto funzioni, è necessario che ci sia sempre la fiducia, passione e stima reciproca“, così ha descritto il loro rapporto la conduttrice televisiva. Silvia e Ilary sono state supportate molto dai loro compagni nelle loro carriere e, la padrona di casa, ha ammessa che avere Pier Silvio al suo fianco l’ha aiutata molto. Lei però ha sempre avuto voglia di imparare e di fare nel mondo dello showbiz e ha sempre cercato di dare il massimo.

“Certamente essere la sua compagna mi ha aiutato nel corso della carriera ma io ci metto il doppio dell’impegno in quello che faccio proprio per il gran senso di responsabilità che provo nei suoi confronti“, così ha detto Silvia Toffanin parlando di suo marito Pier Silvio Berlusconi, conosciuto per i meriti della sua famiglia e, soprattutto del padre Silvio, nella politica e nell’aver creato il gruppo Mediaset nel quale la conduttrice lavora.

