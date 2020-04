Ancora un siparietto davvero strano quello avvenuto tra Pago e Serena, che stanno vivendo insieme la quarantena a casa di lei: il racconto su Instagram

Pago e Serena continuano a far parlare di sé in bene o in male. Dopo esser stati concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la loro storia d’amore aveva già entusiasmato tutti dai tempi di Temptation Island Vip con l’addio tra i due. Poi è tornata la calma con la ragazza che è entrata nella casa più spiata dagli italiani per avere prima un confronto con lui, poi entrando a far parte come protagonista ufficiale. Pago e Serena sono tornati insieme pensando anche al possibile matrimonio che potrebbe esserci nei prossimi anni. Durante questo periodo di quarantena la coppia si trova a casa di Serena, dove aggiorna anche i propri followers con diverse stories su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un video raccontando l’incidente che è avvenuto: “Mi ha dato un pugno in testa”.

Pago e Serena, cos’è avvenuto nella notte?

Così i due hanno cercato di far sorridere i propri followers con la stessa Serena che ha svelato: “Pago mi ha dato un pugno in testa”, ma il tutto è avvenuto in maniera involontaria. Poi è intervenuto il cantante che ha rivelato il motivo: “Siccome lei si addormenta come un orsetto addosso a me, io ho sempre il braccio sotto la sua testa. Dopo tante ore in quella posizione, il braccio si è addormentato, e quando l’ho alzato, mi è caduto a peso morto sulla sua faccia”.