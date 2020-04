Lucrezia Bellorio chi è: età e vita privata della 16enne scomparsa

Conosciamo meglio la storia della giovane ragazza scomparsa in provincia di Matera: ecco il profilo di Lucrezia Bellorio di appena 16 anni

Lucrezia Bellorio è una ragazza di appena 16 anni, scomparsa da un piccolo paese della Basilicata. Finora non ci sono ancora novità e così i genitori della teenager hanno provato a chiedere aiuto alla trasmissione di “Chi l’ha visto?” con un appello per invocare a gran voce il ritorno della piccola. Lucrezia vive a Scanzano Jonico, comune di settemila abitanti in provincia di Matera. Dallo scorso 5 marzo non si hanno più sue notizie e così i Carabinieri della compagnia di Policoro hanno aperto un’indagine. La stessa ragazza era stata in una comunità di recupero fino allo scorso 15 febbraio.

Lucrezia Bellorio chi è: le ricerche

Poi il ritorno a casa prima della scomparsa di ormai quasi un mese. Per ora le piste dei Carabinieri non hanno portato a nulla di concreto. La ragazza non avrebbe il cellulare e nemmeno dei soldi con sé. Di lei finora si sa ben poco e così i genitori si sono rivolti alla trasmissione di RaiTre “Chi l’ha visto?” Ancora aperto il suo profilo Instagram.