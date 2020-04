John Wick – Capitolo 2: trama, cast, curiosità del film con Keanu Reeves

John Wick capitolo 2: tutte le informazioni sul film del 2017 in onda alle 21.26 su Italia Uno con protagonista Keanu Reeves.

Dopo la messa in onda del primo capitolo, questa settimana andrà in onda il secondo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? Eccoli qui: su Rai1 la replica di Stanotte a Venezia ha conquistato 3.193.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.02 – la diciottesima puntata di Grande Fratello Vip 4 di ha raccolto davanti al video 4.048.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Rai2 Maltese – Il Romanzo del Commissario ha interessato 1.577.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 John Wick ha intrattenuto 2.726.000 spettatori (9.8%). Su Rai3 Presa Diretta Speciale ha raccolto davanti al video 1.432.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.254.000 spettatori con il 5.6% di share

John Wick – Capitolo 2: trama

Dopo aver ucciso Iosef e Viggo Tarasov, iJohn Wick vuole ritirarsi a vita privata. Il quieto vivere però dura poco:

Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio) si rivolge nuovamente a John per riscuotere il pegno che tempo prima il sicario aveva promesso per il suo ultimo compito da sicario. Dopo aver rifiutato, a John viene fatta saltare in aria la casa.

Senza un posto dove stare, John giunge al Continental Hotel di New York City, dove incontra Winston che gli ricorda che non può rifiutarsi di aiutare Santino. John allora con riluttanza incontra nuovamente Santino, che lo incarica di assassinare sua sorella Gianna (Claudia Gerini), in modo che possa entrare nel mondo dei boss che contano.

Il killer giunge quindi a Roma per assassinare la boss camorrista, ignorando che Santino è pronto a mettere una taglia di 7 milioni di dollari sulla sua testa per evitare che qualunque sospetto ricada su di lui.

Cast

Parla anche un po’ italiano il cast di questo secondo episodio: Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini figurano tra gli attori, assieme a Keanu Reeves, Ian McShane, Ruby Rose, Lance Reddick, Laurence Fishburne.

Curiosità

Il film è il secondo capitolo della trilogia iniziata con John Wick (2014) e proseguita con John Wick 3 (2019).

L’ambientazione della scena nel giardino sul tetto con Winston e John Wick è la stessa di Spider-Man (2002) quando Peter salva Mary Jane da Goblin.

Il regista Chad Stahelski. è stato lo stuntman di Keanu Reeves inMatrix (1999).

Le scene girate a Roma mostrano diversi luoghi della città, tra cui le Terme di Caracalla, la stanza degli specchi della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, piazza Navona, il museo centrale del Risorgimento, il quartiere Monti, il rione Campitelli.