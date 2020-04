Allarme Istat: “Morti raddoppiati al Nord dopo il Coronavirus”

Confrontando la media dei decessi nel periodo 2015-2019, l’Istat ha rilevato un dato preoccupante: raddoppiati i morti al Nord, a Bergamo incremento del 400% complice il Coronavirus.

Nelle prime tre settimane di marzo i decessi nel Nord Italia sono più che raddoppiati rispetto alla media del periodo 2015-2019. Questo il dato allarmante che emerge dalla nota esplicativa dell’Istat a corredo dei dati sulla mortalità in Italia. Nell’analisi, che prende in considerazione 1.084 comuni, si evidenzia in particolare la situazione di Bergamo, dove i decessi sono quasi quadruplicati “passando da una media di 91 casi nel 2015-2019 a 398 nel 2020”, complice ovviamente l’emergenza Coronavirus.

Leggi anche –> Coronavirus, Fontana replica a Viminale: “In Lombardia non cambia nulla”

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Il drammatico scenario dipinto dall’Istat

“Incrementi della stessa intensità, quando non superiori – spiega la nota dell’Istat – interessano la maggior parte dei comuni della provincia bergamasca”. E “situazioni particolarmente allarmanti si riscontrano anche nella provincia di Brescia, nel cui capoluogo i decessi nelle prime tre settimane di marzo sono più che raddoppiati: da 134 nel 2015-2019 a 381 nel 2020. Va ancora rilevato come incrementi superiori al 200% siano presenti anche in capoluoghi come Piacenza o Pesaro”.

“Considerando il genere e la classe di età dei deceduti – puntualizza ancora l’istituto nazionale di statistiche -, si conferma il maggiore incremento dei decessi degli uomini e delle persone maggiori di 74 anni di età”. I dati in questione saranno ora aggiornati costantemente ed estesi “ad un numero sempre maggiore di comuni”, in modo tale da “rendere disponibile alla comunità scientifica, ai decisori e ai cittadini dati di dettaglio utili per la comprensione delle dinamiche in atto”. Non solo: l’Istat effettuerà “ulteriori approfondimenti anche in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per un più efficace monitoraggio dell’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità complessiva”.

Leggi anche –> Borrelli chiede di mantenere alta la guardia: “Non sappiamo quando ne usciremo”

Leggi anche –> Viminale conferma i divieti previsti dal decreto: “Non è cambiato nulla” – VIDEO

EDS