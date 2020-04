Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti puntata 1 aprile 2020

Fuori dal coro: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 1 aprile 2020

Nuovo appuntamento con l'informazione Mediaset e in particolare Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.254.000 spettatori con il 5.6% di share.

Fuori dal coro: anticipazioni

La nuova puntata di Fuori Dal Coro è dedicata ancora iall’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia. Tra gli argomenti trattati ci saranno i possibili ritardi nella gestione dell’epidemia: già a dicembre c’erano infatti delle polmoniti sospette. Inoltre, gli ospedali italiani non hanno l’approvvigionamento per contrastare il virus: il 31 gennaio è stata proclamata l’emergenza sanitaria ad oggi i nostri ospedali non hanno ancora camici, mascherine e respiratori.

Tra gli ospiti di Mario Giordano, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che commenterà le conseguenze economiche del Coronavirus. La sua proposta è quella di dare subito 1000 euro a chi è senza lavoro e senza reddito. Nel corso della serata anche la partecipazione di Carlo Cottarelli e del Direttore di “Libero” Vittorio Feltri. Inoltre, ci saranno altri interventi di esperti come il prof. Massimo Galli, primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano e il prof. Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”, per un parere sui farmaci che possono essere usati per la cura del contagio.