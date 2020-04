L’epidemiologo avverte:”In autunno vaccinare il più possibile per l’influenza”

L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, coordinatore dell’emergenza sanitaria in Puglia, avverte dell’esigenza di vaccinare quante più persone possibile per l’influenza.

Siamo entrati da poco in Primavera e con l’arrivo della bella stagione i virus influenzali andranno a diminuire. Questo permetterà ai medici e agli operatori sanitari di arrivare più velocemente alla diagnosi dei casi di Coronavirus. Con l’influenza infatti che diminuisce i sintomi sono quasi sicuramente da attribuire al Covid-19. Ciò nonostante bisogna prepararsi al ritorno della stagione influenzale già a partire da ora. L’obiettivo è quello di vaccinare il maggior numero di persone possibile.

Leggi anche ->Coronavirus Spagna | numeri sempre più drammatici | “Scene da guerra”

A spiegare il perché di questa necessità è Pierluigi Lopalco, epidemiologo e coordinatore dell’emergenza sanitaria in Puglia. Intervistato da ‘Ansa.it’, l’esperto dice: “Iniziamo a organizzarci per il vaccino antinfluenzale che dovremo fare in autunno. Il vaccino contro l’influenza non protegge dal coronavirus, ma a ottobre dobbiamo vaccinare più persone possibili, perché meno casi di influenza stagionale avremo il prossimo anno e più sarà facile individuare eventuali casi di Covid-19”.

Leggi anche ->Covid 19 Italia | ritira la pensione e fa la spesa per 25 famiglie

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’epidemiologo Lopalco: “Mi auguro un’estate molto calda”

Vaccinare gli italiani per l’influenza, dunque, permetterà di ridurre i casi di contagio e di isolare con maggiore facilità i casi di Covid-19 che si dovessero presentare nella stagione autunnale. Per quanto riguarda i prossimi mesi e l’estate, lo stesso Lopalco dice di augurarsi una stagione estiva molto calda: “Dal punto di vista epidemiologico mi auguro sia molto calda perché questo potrà in parte aiutare a ridurre la circolazione del virus”. In ogni caso, spiega, si tratterà di un’estate differente dalle altre, durante la quale bisognerà prendere delle precauzioni maggiori. Tra queste l’abitudine di lavarsi spesso le mani, primo strumento di difesa contro i contagi.