Donatella Rettore operata, il messaggio ai fan: “Non morirò subito…”

Donatella Rettore ha informato i fan via social sulle sue condizioni dopo un delicato intervento: “Quella battaglia l’abbiamo vinta…”.

“Mi hanno detto che non morirò… almeno non subito”: con queste parole, leggere nelle intenzioni ma pur sempre toccanti, Donatella Rettore ha voluto aggiornato i suoi fan sul decorso dopo l’intervento di qualche settimana fa. Sul profilo Twitter della nota cantante ieri sono apparsi ben due messaggi: “Quella battaglia l’abbiamo vinta – si legge nel primo -. Grazie al doctor Mora e al suo team, che non smetterò mai di ringraziare. Non è stato facile, perché eravamo eravamo circondati da un’altra guerra! Grazie al dottor Avventi, sempre premuroso e rassicurante! Allo Iov tutto, vi voglio bene”. Parole che faranno senz’altro piacere al personale dell’Istituto Oncologico Veneto.

L’annuncio di Donatella Rettore via Twitter

Era il 14 marzo quando la cantante raccontò di essere stata operata allo Iov, spiegando che avrebbe dovuto rioperarsi di lì a pochi giorni a causa di un esame istologico che non aveva dato l’esito sperato. “Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più”, aveva scritto l’artista 66enne, facendo riferimento all’emergenza Coronavirus. “Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene – aveva aggiunto -. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”. I fan di Donatella Rettore possono ora tirare un sospiro di sollievo.

MI HANNO DETTO CHE NON MORIRO’ … ALMENO NON SUBITO😍💖😘 #RETTORE pic.twitter.com/pMg0Wh2Ai2 — Donatella Rettore (@Rettore_) March 31, 2020

