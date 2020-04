Un uomo compie un gesto bellissimo, aiutando in un solo colpo oltre un centinaio di persone. L’emergenza Covid 19 Italia si supera anche così.

In piena emergenza Covid 19 Italia sono storie come questa che ti fanno capire che alla fine tutto andrà bene. Un uomo ha pagato con la propria pensione la spesa a ben 25 famiglie. Il buon samaritano vive a San Salvo, in provincia di Chieti.

Le sue generalità sono state diffuse ma probabilmente lui vorrebbe che il suo gesto passi sotto voce da questo punto di vista. Diciamo solo che da quelle parti è noto come ‘Biagino’. Lui aveva appena ritirato la pensione che gli spetta, per poi spenderla tutta per intero al supermercato allo scopo di aiutare gli altri. Ha contattato i volontari della Protezione Civile Arcobaleno per conoscere quante e quali fossero le famiglie bisognose di aiuto.

Covid 19 Italia, anche la generosità è la cura contro il male

In questa difficile situazione Covid 19 Italia in molti hanno visto restringersi – se non addirittura perdere – le proprie possibilità di sussistenza. E provvedere al soddisfare i bisogni dei propri cari si è fatto maledettamente più complicato. Biagino ed un amico carabiniere, appena qualche ora dopo, hanno imbustato di persone svariate confezioni di diversi generi alimentari (frutta, olio, carne, pasta, zucchero, latte, verdura, scatolame vario) e poi i volontari della Protezione Civile Arcobaleno hanno provveduto a consegnarli famiglia per famiglia. Ed in un momento come questo, sono notizie del genere che fanno ancora ben sperare.

