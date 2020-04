Coronavirus, Lucio Presta contro Barbara D’Urso – VIDEO

Lucio Presta, agente degli artisti e marito di Paola Perego, contro Barbara D’Urso per la ‘gestione’ dei programmi durante emergenza Coronavirus.

Barbara D’Urso sotto accusa per alcune recenti puntate dei suoi programmi in questi giorni di emergenza Coronavirus. La attacca Lucio Presta, marito di Paola Perego, definendola “suora Laica in paillettes”.

Presta si domanda: “Come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?” Poi argomenta: “Posso dimostrare che ci sono delle persone capaci che sanno fare Tv e quindi è difficile da comprendere”.

Lucio Presta ‘assolve’ anche Piersilvio Berlusconi, il cui stile – afferma – “è davvero altra categoria”. Spiega quindi di aver fatto da tempo la sua scelta: “Io faccio da tempo la mia parte e nessuno dei miei assistiti va ospite dalla Signora delle paillettes e la mia parte credo di averla fatta, ora che la facciano gli altri. Oppure serve a qualcosa o qualcuno che ci sia in onda questo scempio ? Tacere equivale ad essere complici di tale orrore e personalmente non amo esserlo”.