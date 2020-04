Coronavirus, in Italia anche oggi oltre 700 morti: i dati del contagio

Allerta Coronavirus senza fine, in Italia anche oggi oltre 700 morti: i dati del contagio del primo aprile, sale il numero di contagiati totali.

Ancora sopra i 700 casi il numero di vittime da Coronavirus in Italia: sono 727 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 1118. In tutto i contagiati salgono complessivamente di 4.782, numeri purtroppo ancora alti, sebbene il trend non sia elevato come negli stessi giorni della scorsa settimana.

Anche oggi, in Lombardia è stata una giornata che ha mostrato un trend in ribasso, ma dall’amministrazione regionale sottolineano come ora è il momento di tenere duro e non abbassare la guardia. I numeri di oggi parlano di 1565 casi e 394 morti, ma il dato importante è che sembra funzionare il contenimento.

Situazione del contagio da Coronavirus nelle Regioni italiane

Più o meno in tutta Italia c’è un livellamento verso il basso del trend, ma bisognerà aspettare i giorni più prossimi a Pasqua per raggiungere il picco dei contagiati e quindi per un arretramento del numero dei casi. Trend in crescita ma inferiore al 6% ad esempio nel Lazio, dove nelle ultime 24 ore si registrano 169 casi e sette morti. Sono invece 137 i casi nelle Marche. Dal Veneto Zaia avverte: “Non faremo come Hong Kong”, con riferimento al nuovo focolaio esploso nel piccolo Stato.

In Veneto preoccupano i casi all’interno di RSA e case di riposo, un problema che sembra comunque anche in altre parti d’Italia, come in Puglia. Lo spiega l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all’università di Pisa e coordinatore scientifico della task force pugliese: “Oggi i cluster sono nelle residenze per anziani. E’ accaduto e sta accadendo anche in altre regioni, come la Toscana”. In Campania, infine, i positivi al Coronavirus sono oltre duemila, compresi 133 decessi e 88 guariti.