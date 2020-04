Caos Inps, il sito espone dati privati dei cittadini a tutti

Il sito dell’Inps è stato preso d’assedio dalle numerose persone che stanno richiedendo il bonus per il decreto “Cura Italia”: ma cosa sta accadendo in queste ore?

Una situazione davvero imbarazzante quella che è avvenuta questa mattina sul sito dell’Inps. Tante persone hanno provato a fare la propria richiesta al bonus previsto dal decreto “Cura Italia”, ma il sistema è andato subito in tilt in pochi minuti. Chi ha provato a fare l’accesso si è trovato profili di altre persone, esponendo i dati dei cittadini ovviamente. Un bug del sistema che ha provocato numerose segnalazioni con i dati ben in vista di sconosciuti. Un errore dannoso per ogni cittadino con il sito che è andato dopo poche ore in down: “Il servizio non è al momento disponibile”, provocando così l’ira di decine di migliaia di persone.

