Caos Inps, il sito espone dati privati dei cittadini a tutti

Il sito dell’Inps è stato preso d’assedio dalle numerose persone che stanno richiedendo il bonus per il decreto “Cura Italia”: ma cosa sta accadendo in queste ore?

Una situazione davvero imbarazzante quella che è avvenuta questa mattina sul sito dell’Inps. Tante persone hanno provato a fare la propria richiesta al bonus previsto dal decreto “Cura Italia”, ma il sistema è andato subito in tilt in pochi minuti. Chi ha provato a fare l’accesso si è trovato davanti profili di altre persone, che esponevano in bella vista i dati degli altri cittadini. Un bug del sistema che ha provocato numerose segnalazioni con i dati di sconosciuti davanti ai propri occhi. Un errore dannoso per ogni cittadino con il sito che è andato dopo poche ore in down: “Il servizio non è al momento disponibile”, che ha provocato così l’ira di decine di migliaia di persone alle prese con la richiesta del bonus.

Caos Inps, che caos sul sito!

L’Inps ha chiuso momentaneamente i servizi dopo che aveva risposto ad un utente con il suo profilo ufficiale: “Grazie per la segnalazione che giriamo immediatamente a chi si occupa dei servizi online”. Le modifiche non erano ancora avvenute e così il sito non è più accessibile attualmente.