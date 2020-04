Antonino Chef Academy: anticipazioni puntata 1 aprile 2020

Per la quarta puntata ci sarà come ospite d’onore, lo chef e bartender Filippo Sisti, uno dei pionieri della cucina liquida.

Nella nuova puntata i giovani cuochi professionisti si sfideranno per cercare di raggiungere il montepremi finale. Dovranno innanzitutto cimentarsi con la dieta mediterranea, al centro del test sulle tecniche di cucina.

Nella prova fuori sede i concorrenti si spostano a Omegna, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Il test li vede divisi in due squadre sfidarsi per realizzare un menù di di tre portate per un ristorante gourmet, ma con un budget veramente low cost.

Infine nel test di approfondimento Chef Cannavacciuolo ospita lo chef e bartender Filippo Sisti, che sfiderà gli allievi nell’utilizzare sapori e portate che esaltino il connubio tra cibo e bevande.