Alberto Angela, italiani commossi per il suo messaggio – VIDEO

Italiani commossi per il suo messaggio di Alberto Angela, che li ha invitati a non mollare in questa battaglia contro il Coronavirus.

Alberto Angela torna questa sera su Raiuno con la replica di ‘Stasera a Firenze’ e ancora risuonano le sue parole di una settimana fa che hanno commosso gli italiani.

“È come se tutte le generazioni passate fossero assieme a noi a combattere, suggerendoci il modo di comportarci e noi abbiamo ben 3mila anni di civiltà alle spalle, forse è questo che fa la differenza rispetto a tanti altri Paesi, non lo so”, le parole del divulgatore scientifico.

Le parole di Alberto Angela: il messaggio commovente

Alberto Angela ha lanciato anche un appello: “Quando alla fine partirete per fare dei viaggi premiate l’Italia, aiutate chi vive di turismo come cooperative di ragazzi, guide, alberghi, ristoranti che stanno soffrendo tantissimo. In questo modo sosterrete anche il nostro patrimonio insieme a tutte le generazioni passate che stanno lottando idealmente insieme a noi”.

Già in precedenza il conduttore tv aveva lanciato un messaggio intenso a chi aveva perso un proprio caro. Aveva scritto su Facebook: “Il mio pensiero va a chi ha perso un caro per il Covid-19, a chi vive in quarantena o isolamento, ai più vulnerabili e a chi è in prima linea contro la diffusione del virus. Soprattutto a coloro che con grande sacrificio e coraggio operano negli ospedali e nei laboratori. Grazie!”.