Vincent Marzello: l’attore morto a Londra, girò 2 film dell’Agente 007

L’attore Vincent Marzello è morto a 68 anni a Londra, girò 2 film dell’Agente 007: nato a New York, l’annuncio del suo decesso dato dalla moglie.

Ha scritto: “L’amore della mia vita, il mio ​​caro marito Vincent Marzello, è morto questa mattina. A coloro che lo hanno conosciuto, mi dispiace pubblicare la notizia piuttosto che contattarvi personalmente, ma sono sopraffatta dal dolore. Il mio cuore è spezzato”.

Chi era l’attore Vincent Marzello

Non sono stati confermati ulteriori dettagli sulla sua morte. Vincent Marzello è nato nel quartiere newyorkese di Brooklyn nel 1947. Marzello è stato attivo sullo schermo dal 1976 in Nord America ed Europa. Marzello ha anche prestato la sua voce al personaggio di Fernando Ramirez nel gioco per computer UFO: Afterlight.

Era sposato con l’attrice Lorelei King. Vivevano a Londra. Mentre era in cura per una forma tumorale gli è stata diagnosticata la demenza precoce. Tra i film più importanti che ha interpretato è stato Wayne Crewman nel decimo episodio di 007, ovvero La spia che mi amava, del 1977, quindi il colonnello Culpepper in Mai dire mai, altro episodio di 007 uscito nel 1983 e infine in Superman nel 1978.