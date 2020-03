Uomini e Donne cambia il format, novità in arrivo per Gemma e Giovanna

Uomini e Donne cambia il format, novità in arrivo per Gemma e...

Uomini e Donne cambia il format. A causa del coronavirus il dating show di Maria De Filippi prova a sperimentare qualcosa di nuovo, novità in arrivo per Gemma e Giovanna.

Lo stato d’emergenza causato dal Coronavirus in Italia ha stravolto tutti i palinsesti televisivi. Alcuni programmi stanno continuando a registrare e ad andare in onda senza pubblico in studio, altri invece sono stati sospesi momentaneamente. “Uomini e Donne”, il famosissimo dating show di Maria De Filippi, all’inizio è andato in onda senza pubblico, ma poi è stato sospeso definitivamente. Sono state sospese, inoltre, anche tutte le esterne programmate. Non abbiamo idea, dunque, di come stia procedendo il percorso dei tronisti, delle dame e dei cavalieri del programma. La redazione, però, ha comunicato di essere al lavoro per la nuova stagione.

Potrebbe interessarti anche –> Uomini e Donne – Trono Over, Gemma Galgani: “Tutto questo è devastante”

Uomini e Donne cambia il format: corteggiamenti a parole fino a nuovo avviso

Nel frattempo sui profili social di “Uomini e Donne” è stato pubblicato un annuncio interessante: “Vuoi corteggiare Gemma o Giovanna?”, si legge. Dal momento che le registrazioni del trono classico e del trono over sono temporaneamente sospese, la redazione starebbe studiando un nuovo format di programma che vedrà come protagoniste proprio Giovanna Abate e Gemma Galgani. L’immagine pubblicata sui social recita anche: “Vuoi corteggiare con le parole?”. Ci si aspetta che i futuri corteggiatori delle due donne possano dunque avere l’opportunità di parlare con loro tramite chat. Nel post pubblicato viene indicato il procedimento da seguire per proporre la propria candidatura. Tutti coloro che desiderano corteggiare “a parole” Giovanna e Gemma devono iscriversi su Witty Tv, oppure contattare direttamente la redazione attraverso un numero indicato. Non sappiamo ancora quali saranno i risvolti di questa nuova iniziativa, ma è probabile che se un corteggiatore o un cavaliere riuscissero a colpire la tronista o la dama, potrebbero approdare nello studio di “Uomini e Donne” appena possibile, per continuare il corteggiamento della donna davanti alle telecamere. I fan del programma sperano di poter rivedere presto in onda il dating show di Maria De Filippi.

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!