Stasera in tv – Speciale Tg5: oggi in diretta news in prima serata

Stasera in tv – Speciale Tg5: oggi in diretta news in prima...

Il Tg5 oggi in diretta si riallaccerà alle ultime notizie sul Coronavirus scavando fra cause, responsabilità e metodi per uscire dalla crisi sanitaria ed economica in cui si trova il nostro Paese e il mondo intero.

Coronavirus e Cina erano già stati accostati in tempi non sospetti, nel 2015, quando anche solo l’idea che un’epidemia potesse mettere in ginocchio l’intero mondo sarebbe apparsa come folle. Tuttavia un servizio di Leonardo andato in onda su Rai 3 raccontò di qualcosa di “singolare“. Sulla pagina ufficiale del Tg di Canale 5 il servizio ritorna, mostrando il fianco a tanti quesiti rimasti senza risposta. Lo Speciale del Tg5 andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.20 partendo con il riaccendere i riflettori sulla vicenda illustrata dai colleghi della Rai.

Speciale Tg5, oggi ore 21.20



Si parla di un virus che dai pipistrelli sarebbe potuto passare a contagiare l’uomo tramite un mutamento genetico.

Un’eventualità ritenuta quasi impossibile.

La guerra totale quando finirà? Questa è la domanda a cui il tg di Canale 5 tenta di dare risposta questa sera in tv, arricchendo lo speciale con aggiornamenti, indagini e servizi mirati.

La parola guerra viene usata non a caso perché le dinamiche sociali che stanno coinvolgendo il nostro Paese ne ricordano per molti versi le caratteristiche.

