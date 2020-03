Stasera in tv – Musica Che Unisce su Rai 1: ospiti e scaletta dell’evento

La Musica Che Unisce su Rai 1 con tanti artisti promuove la raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile, in prima linea nell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Coronavirus: ospiti e anticipazioni

La sfilza di ospiti che si sono offerti di dare il proprio contributo per aiutare la Protezione Civile e con lei tutti coloro di cui si sta occupando durante questo difficile periodo storico, è in continuo aggiornamento e si arricchisce di ora in ora di nomi di spicco provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e non solo. La serata evento verrà trasmessa su Rai 1 alle ore 20.30.

Vediamo insieme la scaletta di Musica Che Unisce e come seguire la trasmissione.

Musica Che Unisce: la scaletta e come seguire lo show

Dobbiamo ringraziare la tecnologia e anche la fantasia degli autori, in un certo senso, se Musica Che Unisce potrà andare in onda questa sera in tv.

Riunire tutti gli artisti pur nel rispetto del Decreto emanato dal Governo Conte, sembrava impossibile… e invece!

Paradossalmente quello di stasera in televisione sarà forse il più grande evento musicale di sempre perché, proprio in virtù di un’assenza fisica, le esibizioni saranno davvero tantissime.

Una serata evento senza precedenti

Rimanendo ognuno a casa propria, esattamente come noi telespettatori, gli artisti a titolo gratuito si esibiranno in una performance dando forma a una serata evento concepita senza interruzioni pubblicitarie. La protagonista indiscussa della serata è la Protezione Civile e la raccolta fondi che cercherà di aiutarla a potenziare i propri mezzi che, durante questa crisi sanitaria, si sono rivelati più che mai fondamentali. Visibile su tutte le piattaforme Rai, ossia Raiplay e Canali social con la voce narrante di Vincenzo Mollica, lo show sarà anche in simulcast su RaiRadio2, condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Il charity show è realizzato in collaborazione col Ministero della Salute riporterà anche la testimonianza di alcuni esperti ed esponenti del mondo politico, fra cui:

il Consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi;

il Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza;

il Direttore scientifico INMI del Lazzaro Spallanzani Roma Giuseppe Ippolito;

la Dott.ssa Flavia Riccardo, Ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità.

Oltre ai cantanti, ci saranno inoltre nomi importanti provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo.

Musica Che Unisce, ospiti: