Stasera in tv, 31 marzo: film e documentari che vi faranno viaggiare

Film, documentari e reality da guardare stasera in tv, 31 marzo, per viaggiare con la fantsia.

Cosa possiamo guardare questa sera in televisione per viaggiare con la mente visto che non possiamo muoverci? La quarantena per via dell’epidemia di Coronavirus ci impone di stare a casa per evitare il diffondersi del virus e fermare così il contagio una volta per tutte. Se siete dei viaggiatori incalliti molto probabilmente starete impazzendo all’idea di non poter partire, ma bisogna aver pazienza. In questo caso ci soccorre la televisione perché grazie ad alcuni programmi televisivi, film o documentari possiamo viaggiare, almeno con la fantasia e raggiungere o scoprire posti lontani che altrimenti non avremmo mai visto. Cosa ci aspetta allora stasera in tv? Quali programmi e film guardare per un “viaggio dal divano”?

Cosa vedere stasera in tv?

Harry Potter e il Principe Mezzosangue: il film vede Harry al sesto anno ad Hogwarts e, ovviamente, ci sono moltissime avventure più o meno brutte da affrontare. Per chi ama viaggiare questo film è interessante perché vi porta alla scoperta di alcune location interessanti di Londra e dell’Inghilterra in generale.

Sherlock: continua la serie tv di appuntamenti con il detective Sherlock Holmes e, come sapete, tutto è ambientato anche in questo caso a Londra. Tra intrighi e scorci pazzeschi vi sembrerà di essere là.

Ho vinto la casa alla lotteria: pronti a volare a Porto Rico? Su Home Garden Tv questa sera vedremo alcuni fortunati milionari che si sono aggiudicati la loro casa vincendo alla lotteria. Questa volta la ricerca della casa da sogno perfetta è nella straordinaria Porto Rico e vedrete questa location con uno sguardo completamente diverso…di lusso insomma!

Le meraviglie del parco di Yellowstone: su Focus invece questa sera potrete viaggiare in questo straordinario parco. Animali, paesaggi, situazioni particolari e fenomeni naturali che sono veramente unici nel loro genere.

Lo zoo del Bronx: su Discovery invece questa sera voliamo nella natura per la nascita di un rarissimo pinguino blu, un documentario molto interessante che, anche questa volta vi porterà a viaggiare con la mente e la fantasia direttamente nel Bronx.

Se tutta questa programmazione non vi dovesse bastare però non disperate. Su Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Tim Vision, Infinity, Now Tv… ci sono tantissimi altri film, serie tv e documentari che vi possono aiutare a sfuggire dalla routine di questa quarantena. Ricordate però sempre l’importanza di rimanere a casa.