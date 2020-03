Roberta Vinci, chi è: età, carriera e vita privata dell’ex tennista

Conosciamo meglio la storia di Roberta Vinci: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’ex tennista

Roberta Vinci nasce Taranto il 18 febbraio 1983. Si appassiona fin da piccola al tennis prendendo per la prima volta una racchetta in mano. All’età di 12 anni inizia con la squadra femminile del Circolo Tennis Taranto. Dopo un anno viene subito notata dai tecnici federali: vola nella Capitale per allenarsi con la Scuola della Federazione Italiana Tennis. Molto brava nel gioco a rete, ha sempre avuto una spettacolare volée: anche il suo servizio è ottimo. Insieme a Sara Errani, nella specialità in doppio, è la prima coppia italiana a portare fino in fondo il “Career Grand Slam”. Inoltre, ha vinto ben quattro volte la Fed Cup con l’Italia battendo Caroline Wozniacki, Ana Ivanovic, Jelena Jankovic; ed ancora Svetlana Kuznetsova e Marion Bartoli. Nel settembre 2015 si è resa protagonista in una storica finale tutta italiana degli US Open contro l’amica e collega Flavia Pennetta venendo sconfitta da quest’ultima.

Roberta Vinci chi è: vita privata

Della sua sfera personale si sa ben poco. Da giovane ha avuto un flirt con Alessandro Piccari, poi ha conosciuto il coach di tennis Francesco Palpacelli: dopo cinque anni si sono lasciati. Sul suo profilo Instagram è molto seguita visto che vanta circa 90mila followers.