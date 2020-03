Negramaro chi sono: età, carriera e storia del gruppo musicale

Conosciamo meglio il gruppo musicale i Negramaro: ecco tutte le curiosità sulla carriera e storia del gruppo musicale

(Facebook)I Negramaro sono un gruppo musicale che prende il nome da un vitigno del Salento, il Negroamaro. La band è formata da Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, pianoforte), Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore). Fondato a Copertino nel 2000 da Sangiorgi, Carlà e Spedicato: dopo pochi mesi iniziano a registrare un demo con i brani Es-senza, Gravido, Non scappo più, Astolfo e la rivisitazione di Amarsi un po’ di Lucio Battisti. Poi si esibiscono dal vivo partecipando nel 2001 a New Talent di MTV Italia e vincendo il Tim Tour. Il successo definitivo arriva con l’uscita dell’album Mentre tutto scorre: vincono così la 55esima edizione del Festival di Sanremo . Poi il singolo Estate, presente nello stesso album, è il primo grande successo. A seguire troviamo “Solo 3 Minuti“ e poi “Nuvole e lenzuola”, aggiudicandosi il Best Permormer nel Festivalbar 2006.

Negramaro chi sono: curiosità

La loro carriera è un crescendo con Parlami d’amore riuscendo a vincere anche l’edizione del Festivalbar del 2007: pubblicano successivamente altri singoli di successo come “Cade la Pioggia“, “Via le mani dagli occhi” e “L’immenso“. Nel novembre 2010 esce Casa 69, poi dopo due anni esce la prima raccolta di successi dei Negramaro dal titolo Una storia semplice che al suo interno contiene il nuovo singolo “Ti è mai successo?“, oltre a “Sole“, “Una storia semplice” e “Sei”.

Nel 2014 esce “Un amore così grande 2014“ che diventa la sonora della Nazionale Italiana di calcio per i mondiali in Brasile. Dopo appena un anno pubblicano il singolo “Sei tu la mia città” prima del nuovo album La rivoluzione sta arrivando: all’interno troviamo “Attenta” e “Il posto dei santi“. Hanno un account Instagram pari a 635mila followers.