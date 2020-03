Ismail Mohamed Abdulwahab, 13 anni, di Brixton, Londra, è morto ieri in isolamento: era stato ricoverato al King’s College Hospital dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Era uno studenti e aveva solo 13 anni la più giovane vittima del Coronavirus in Gran Bretagna: Ismail Mohamed Abdulwahab, di Brixton, Londra, è morto ieri in completo isolamento al King’s College Hospital. I familiari che non hanno potuto visitarlo e assisterlo: troppo alto il rischio di contrarre il virus letale. La terribile notizia del decesso del ragazzo, che non aveva problemi di salute preesistenti, è stata condivisa su una pagina GoFundMe creata dal Madinah College (una moschea) di Brixton per raccogliere fondi per il suo funerale.

Un’altra vita prematuramente spezzata dal Coronavirus

La famiglia del ragazzo, che recentemente aveva perso il padre a causa di un cancro incurabile, ha affermato che non intende rilasciare alcuna foto di Ismail. “Siamo distrutti oltre ogni misura” è stato l’unico commento. Ismail era stato ricoverato dopo aver manifestato i primi sintomi, accusando in particolare una grande difficoltà a respirare. Le sue condizioni si sono via via aggravate e, dopo il coma indotto, ieri mattina il giovane è spirato. Mark Stephenson, Direttore del Madinah College dove lavora la sorella di Ismail, ha dichiarato: “Ismail è risultato positivo al Coronavirus. Non hanno ancora rilasciato la salma, poiché il coroner vuole fare un’autopsia, presumo a causa della sua giovane età e non avendo avuto altre patologie”.

Sulla suddetta pagina di raccolta fondi si legge: “È con grande tristezza che annunciamo che il fratello di uno dei nostri insegnanti del Madinah College è morto purtroppo questa mattina (lunedì 30 marzo 2020) a causa dell’infezione da Covid 19. Noi del Madinah College vorremmo chiedere ai nostri fratelli e sorelle una generosa donazione per contribuire a raccogliere 4.000 sterline per i costi del funerale”. Intanto la notizia ha destato grande commozione nel Regno Unito, dove il bilancio dell’emergenza Coronavirus segna già 381 morti e 3.009 casi di contagio, e la situazione continua a peggiorare.

